Με τη Ρόμα στο Γκαμπέρ οι “μπλαουγκράνα” (ΦΩΤΟ)

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο θα είναι η αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στις 6 Αυγούστου στο πλαίσιο του διεθνούς φιλικού τουρνουά “Τζουάν Γκαμπέρ”.



Όπως γνωστοποίησε σήμερα (15/06) μέσω του Twitter της, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στο πλαίσιο της φιλικής αναμέτρησης στο “Τζουάν Γκαμπέρ”, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Αυγούστου, στο Καμπ Νόου.

Βάσει της διεξαγωγής του αγώνα τη σεζόν που πέρασε, η διαδικασία θα είναι η ίδια, με τους “Μπλαουγκράνα” να αντιμετωπίζουν δυο φορές τους “τζιαλορόρι” και στο ενδιάμεσο, θα αγωνιστούν τα γυναικεία τμήματα των δυο συλλόγων.

Οι Καταλανοί στο φιλικό αυτό τουρνουά, έχουν κατακτήσει τον τίτλο από τις 57 φορές που έχουν συμμετάσχει, 44 φορές, ενώ η Ρόμα θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο “Τζουάν Γκαμπέρ”.

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮! 🔥

Joan Gamper Trophy to be played on August 6 against the men’s and women’s teams of AS Roma

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2022