Κανονικά στο Champions League η Μπαρτσελόνα

Λήξη συναγερμού στους “μπλαουγκράνα” καθώς η UEFA ενημέρωσε και επίσημα ότι δεν θα τιμωρηθούν με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το φερόμενο σκάνδαλο Νέγκερα.

Κανονικά στο UEFA Champions League θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν η Μπαρτσελόνα. Η UEFA ενημέρωσε και επίσημα ότι δεν θα τιμωρήσει την ομάδα του Τσάβι για φέτος, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τιμωρίας στο μέλλον.

Οι “μπλαουγκράνα” κατηγορούνται από τον περασμένο Μάρτιο για χρηματισμό προς τον πρώην διαιτητή και αντιπρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, Χοσέ Μάρα Ενρίκες Νεγκρέιρα, με τις έρευνες για την εν λόγω απόφαση να συνεχίζονται.

Έτσι επειδή οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται η UEFA αποφάσισε να μην τιμωρήσει την Μπαρτσελόνα μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση.//ΝΚ

