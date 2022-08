Η Μπαρτσελόνα θα καλύψει το 100% των μισθών του Ουμτιτί

Οι “μπλαουγκράνα” ήρθαν σε συμφωνία με τη Λέτσε για τον δανεισμό του Γάλλου, με τον Καταλανικό σύλλογο να αναλαμβάνει όλες τις απολαβές του παίκτη.

Ο Σαμουέλ Ουμπτιτί που είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, τελικά θα μετακομίσει στην Ιταλία για χάρη της Λέτσε. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρομάνο οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη, με τις λεπτομέρειες για τις συμμετοχές που χρειάζεται να φτάσει ο αμυντικός, προκειμένου να λάβουν μπόνους οι “μπλαουγκράνα” να απομένουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα θα πληρώσει τα 20.000.000 μισθό που λαμβάνει ετησίως ο παίκτης.

Samuel Umtiti deal. Lecce are now working on add-ons details with Barcelona, as Spanish club will cover 100% of guaranteed salary but will receive add-ons based on Umtiti’s appearances. 🔴 #FCB

Umtiti’s expected to fly to Lecce on Wednesday, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/HhvLz81tqy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022