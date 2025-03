Φλικ: «Εμείς είμαστε Μπάρτσα κα όχι Ρεάλ, και είμαστε πολύ υπερήφανοι»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χάνσι Φλικ:

«Προτιμώ να μην μιλήσω για την αντίδρασή μου όταν έμαθα πότε θα δίναμε το ματς με την Χιρόνα, δεν ήταν καλή. Μπορούμε να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι αλλά επίσης και για αυτό κόντρα στην Λεγκανές που γίνεται Σάββατο (12/4) πριν από το ματς με την Ντόρτμουντ (15/4).

Όταν παίζεις εκτός έδρας στις 22:00 πάντα επιστρέφεις αργά στη βάση σου και αυτό δεν με ευχαριστεί. Ειδικά όταν βλέπεις άλλες λίγες να κανονίζουν διαφορετικά τα πρόγραμμα. Όταν δίνεις ματς στο Champions League, δεν είναι Ρεάλ vs Μπαρτσελόνα.

Οφείλεις ως Λίγκα να προστατέψεις τις ομάδες σου, έτσι ώστε να πετύχουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξω την κατάσταση απλά λέω τη γνώμη μου και ότι ανησυχώ.

H UEFA και η FIFA λένε πως δεν μπορείς να δώσεις ματς πριν συμπληρωθούν 72 ώρες από τους αγώνες των εθνικών ομάδων αλλά η Λίγκα λέει Ok και το δεχόμαστε.

Την ίδια ώρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχουν άλλοθι, η ομάδα μας είναι έτοιμη. Έχουμε μεγάλη ποιότητα και μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα παρά το γεγονός ότι θα μας λείπουν κάποιοι παίκτες», τόνισε ο Γερμανός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (26/3), για να τραβήξει όμως κόκκινη γραμμή όταν ρωτήθηκε για το αν είναι σύμφωνος με όσα είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ο Αντσελότι, πως δεν θα κατέβει να παίξει η Ρεάλ αν οριστεί παιχνίδι της χωρίς να έχει κλείσει 72ωρο από την ολοκλήρωση του προηγούμενου.

«Παράπονα του Αντσελότι για το πρόγραμμα; Εμείς είμαστε Μπάρτσα κα όχι Ρεάλ. Και είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι που είμαστε Μπάρτσα. Αυτή τη στιγμή κάθε ματς και κάθε εβδομάδα είναι σημαντική.

Δεν μπορείς να κατακτήσεις το πρωτάθλημα ή το Champions League αλλά μπορείς να τα χάσεις και δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν χρειαστεί να δίνουμε ματς κάθε τρεις ημέρες θα το κάνω, είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

