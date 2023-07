Φέλιξ: «Θα ήθελα να αγωνιστώ στην Μπαρτσελόνα»

Σε συνέντευξη του στον Fabrizio Romano ο Πορτογάλος εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στους “μπλαουγκράνα”.

Αυτή την περίοδο για την περίπτωση του έχει ενδιαφερθεί η Άστον Βίλα, αν και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Χοάν Λαπόρτα, δεν έχει κρύψει την συμπάθεια στο πρόσωπο τπου νεαρού μεσοεπιθετικού. Ο Ζοάο Φέλιξ συγκεκριμένα δήλωσε «Η Μπαρτσελόνα ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή και θα ήθελα πολύ να αγωνιστώ εκεί. Ήταν πάντα η επιθυμία , από τότε που ήμουν παιδί. Αν συμβεί αυτό, θα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εμένα».

🚨 EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”.

◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”.

◉ “It was always my dream since I was a kid”.

◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO

