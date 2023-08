Εκτός για αρκετές εβδομάδες ο Πέδρι

Ο Ισπανός μέσος τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό, στο ίδιο σημείο με πέρσι τον Φεβρουάριο και θα μείνει εκτός δράσης για πολύ καιρό όπως έκανε γνωστό η Μπαρτσελόνα.

Άτυχος στάθηκε ο Πέδρι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό μηρό και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί πέρσι τον Φεβρουάριο και τον κράτησε εκτός για δυο μήνες. Στην ανακοίνωσή τους, οι “μπλαουγκράνα” δεν αναφέρουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά τονίζουν πως αυτό θα καθοριστεί από την αποκατάσταση που θα χρειαστεί ο παίκτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός συμμετείχε στα δύο πρώτα ματς, ενώ μάλιστα πέτυχε ένα γκολ στην πρεμιέρα.//Μ

❗ Injury news@Pedri has a right quadriceps injury. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/QfpDKsF1TJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2023