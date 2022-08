Απομένουν τα τυπικά για τη μετακόμιση του Αλόνσο

Στις τελευταίες λεπτομέρειες φέρεται να βρίσκεται η μεταγραφή του Ισπανού ακραίου αμυντικού από την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι.

Σύμφωνα με το “Sky Sports”, ο Μάρκος Αλόνσο βρίσκεται εκτός ομάδας σήμερα. Ο 31χρονος έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τους “μπλαουγκράνα” εδώ και μερικές εβδομάδες. Πλέον, το ίδιο φαίνεται πως έχει συμβεί και ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει ότι απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και πως οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες.

Το δημοσίευμα:

Marcos Alonso is not part of Chelsea squad today as deal with Barcelona is really close – matter of final details then it will be completed in the next days. 🚨🔵 #FCB

Callum Hudson-Odoi also not in the squad today. #CFC pic.twitter.com/8F804g1ar5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022