Υπάρχει… θέμα στο Μόναχο

Η Μπάγερν γνώρισε την ήττα από την Άουγκσμπουργκ με 1-0 εκτός έδρας και έχει τέσσερα σερί παιχνίδια να… δει τρίποντο. Πλέον οι Βαυαροί είναι στην τέταρτη θέση, προς το παρόν, με 12 βαθμούς.

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπισε την Άουγκσμπουργκ στην “WWK Arena” για την 7η αγωνιστική της Bundesliga, με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες, μετά τις τρείς σερί ισοπαλίες. Οι “Βαυαροί” τα βρήκαν “σκούρα” απέναντι στο συμπαγές, αμυντικά σύνολο του Ενρίκο Μάνσεν. Η Άουγκσμπουργκ κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Μπερίσα στο 59′ και στη συνέχεια κράτησε το σκορ, με πρωταγωνιστή τον Γκίκιεβιτς, παίρνοντας έτσι τη νίκη και έχουν συνολικά εννέα βαθμούς.

Ο αγώνας

Στο πρώτο 10λεπτο η Μπάγερν είχε την πρωτοβουλία, χωρίς να βρεί κάποια αξιόλογη τελική. Στο 12′ ο Σανέ έκανε μια πάσα στον Μανέ που προσπάθησε να περάσει τον Γκίκιεβιτς, ο οποίος τον σταμάτησε με το πόδι. Στο 15′ ένα σουτ του Λιρόι Σανέ πέρασε ελάχιστα άουτ. Γενικά ο 26χρονος μεσοεπιθετικός, ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της Μπάγερν στο πρώτο 20λεπτο και στο 17′ έχασε κι άλλη ευκαιρία με τον γκολκίπερ της Άαουγκσμπουργκ να του λέει “όχι”. Στο 24′ ο Γκουβέλεβ έκανε ένα σούτ που πέρασε άουτ, ενώ λίγες στιγμές νωρίτερα ο Νοίερ ήταν σε ετοιμότητα σε προσπάθεια του Νίντερλεχνερ. Στο 33′ ο Μουσιάλα σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία αφού πλάσαρε άουτ μετά την εξαιρετική πάσα του Μίλερ. Στο 38′ ο Μπάουερ έχασε τρομερή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την Άουσμπουργκ, αφού η κεφαλιά που επιχείρησε από πλεονεκτική θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νόιερ.

Can't find the breakthrough so far ⏸️

🔴⚪ #FCAFCB 0-0 (HT) pic.twitter.com/SoCdwAADgT

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 17, 2022