Το φαινόμενο Μανέ με τη νοοτροπία νικητή που… εντυπωσιάζει

Μπορεί να πραγματοποίησε μία από τις πιο λαμπερές μεταγραφές της σεζόν, ο Σενεγαλέζος άσος όμως, δεν σταματά να είναι το ταπεινό παιδί που ξεκίνησε από τη Σάλτζμπουργκ. Στην πρώτη του προπόνηση με τη Μπάγερν έφτασε 109 λεπτά νωρίτερα, αφήνοντας άφωνους τους συμπαίκτες αλλά και τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Σαντιό Μανέ, εντυπωσιάζει με τη συμπεριφορά και τα λόγια του, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Αυτό ακριβώς έκανε και στην πρώτη του παρουσία στο προπονητικό της Μπάγερν για την πρώτη προπόνηση.

Ο Σενεγαλέζος, έφθασε 109 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της προπόνησης, μένοντας έξι ώρες συνολικά στο κέντρο. Γεγονός που άφησε τους ανθρώπους της ομάδας αλλά και τους συμπαίκτες του άφωνους. Για άλλη μια φορά, ο Σαντιό Μανέ, έκανε θόρυβο με τη σιωπή του, αποδεικνύοντας το μενταλιτέ νικητή που τον διακατέχει.

«Από την πρώτη κιόλας συζήτηση μου έδωσε να καταλάβω ότι είναι πολύ ανιδιοτελής, κάτι που είναι εξαιρετικό για έναν παίκτη με τόσο μεγάλο όνομα. Όσα είπε ήταν αρκετά συγκρατημένα, ότι μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σε οποιαδήποτε θέση. Είναι σπάνιο να βιώσεις κάτι τέτοιο σε μια πρώτη συζήτηση, ότι ένας παίκτης τίθεται πλήρως στην υπηρεσία του συλλόγου και του προπονητή». Ήταν τα λόγια του προπονητή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Sadio Mané was first to arrive at Säbener Straße today, 109 minutes before the start of training (meeting point is usually one hour before training). Mané stayed on the training ground for more than 6 hours [@BILD] pic.twitter.com/wqQTUlfYaW

