Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αλφόνσο Ντέιβις

Για την απόκτηση του Αλφόνσο Ντέιβις από τη Μπάγερν κινείται η Ρεάλ και μάλιστα με ισπανικά δημοσιεύματα τα έχει βρει με τον Καναδό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Relevo», η “βασίλισσα” έφτασε σε συμφωνία με τον Αλφόνσο Ντέιβις ώστε να δυναμώσει σε μεγάλο βαθμό το αριστερό άκρο της άμυνας της.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η Ρεάλ να καταφέρει να πείσει και τη Μπάγερν Μονάχου, όπου ανήκει ο Καναδός αριστερός μπακ, να πει το «ναι», με τους Βαυαρούς να αναμένεται ωστόσο να ζητήσουν πολλά εκατομμύρια για να προχωρήσει η αρχική συμφωνία.

