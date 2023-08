Στον πάγκο ο Κέιν για το Super Cup Γερμανίας

Ο Άγγλος στράικερ λίγες ώρες μετά τη μεταγραφή του στους Βαυαρούς μπήκε στην αποστολή της ομάδας για τον τελικό του Super Cup Γερμανίας κόντρα στη Λειψία.

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει τη Λειψία στο πλαίσιο του τελικού του Γερμανικού Super Cup, ενώ λίγες ώρες πριν ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή, με όλα τα φώτα να…. στρέφονται πάνω του.

Οι πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί απόψε, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπάγερν να βρίσκεται στο γήπεδο και στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Ούλριχ, Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ, Παβάρ, Ντέιβις, Κίμιχ, Λάιμερ, Γκνάμπρι, Σανέ, Μουσιάλα και Τελ.

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 🆚 RB Leipzig

Our team for the Supercup ⚔️#MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/tIjlVjwybh

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 12, 2023