Στο Μόναχο ως το 2029 ο Τελ

Την επέκταση του συμβολαίο του 18χρονου Γάλλου επιθετικού ανακοίνωσε η Μπάγερν.

Ο Ματίας Τελ θα είναι κάτοικος Μονάχου ως το 2029, καθώς οι Βαυαροί θέλουν να “χτίσουν” πάνω του το μέλλον της ομάδας. Άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος του -νέου ποδοσφαιρικού διευθυντή- Μαξ Έμπερλ.

«Η επέκταση του συμβολαίου σημαίνει πολλά για μένα. Έχω μάθει ήδη πολλά στην Μπάγερν, εντός και εκτός γηπέδου. Το Μόναχο έχει γίνει σπίτι τόσο για μένα όσο και την οικογένειά μου ενώ και οι οπαδοί είναι σημαντικοί για μένα.

Δεν μπορώ να είμαι ο παίκτης που είμαι χωρίς εκείνους. Όταν παίζεις για την Μπάγερν, θέλεις να κατακτάς κάθε τρόπαιο. Θέλω να σκοράρω και να δημιουργώ γκολ, να παίζω με καρδιά και ενέργεια για την Μπάγερν και να δίνω τα πάντα για αυτό το σύλλογο και τους οπαδούς του», δήλωσε μετά την υπογραφή των συμβολαίων ο Τελ.

Mathys Tel has extended his contract with FC Bayern until 2029 😍✍️

🔗 https://t.co/WwJMVohhWO#MiaSanMia #Tel2029 pic.twitter.com/npL6jEF7c6

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 6, 2024