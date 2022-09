“Ταφόπλακα” στις καθυστερήσεις από τα 11 βήματα

Η Μπάγερν Μονάχου έπαιξε με τη… φωτιά και τελικά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιρασί, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Στουτγάρδης. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα ήταν το 2-2 με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό. Βασικός αγωνίστηκε ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος μοίρασε και ασίστ.

Η Μπάγερν Μονάχου ήθελε να επιστρέψει στις νίκες στην Bundesliga μετά τις δύο σερί ισοπαλίες με την Ουνιόν και τη Γκλάντμπαχ. Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος οι Βαυαροί φιλοξένησαν την Στουτγάρδη στην “Αλιάντζ Αρίνα” και υπέπεσαν σε μία ακόμα “παγίδα”, καθώς στο 90’+1′ δέχθηκαν την ισοφάριση από την “άσπρη βούλα”. Σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών ο Ματίας Τελ έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά σε έναν αγώνα Bundesliga.

Ο αγώνας:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει την πρωτοβουλία, αλλά όχι τις ουσιαστικές ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο. Στο 18′ ο Τζόσουα Κίμιχ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από μακρινή απόσταση και έστειλε την μπάλα λίγο ψηλότερα, από το οριζόντιο δοκάρι. Η Μπάγερν δεν είχε πιάσει τα συνηθισμένα στάνταρ απόδοσης της στο πρώτο μισάωρο. Στο 30′ ο Τελ έχασε μια καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Μίλερ να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Στο 34′ ο Γκνάμπρι έκανε ένα σουτ στέλνοντας την μπάλα άουτ. Το επόμενο αμέσως λεπτό, ο Κομάν γύρισε την μπάλα προς το πέναλτι και ο Ματίας Τελ με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Οι δύο ομάδες με αυτό τον τρόπο αποχώρησαν για την ανάπαυλα.

Στο 53′ ο Γκιρασί σκόραρε αλλά το VAR ακύρωσε το τέρμα του καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Κίμιχ. Στο 57′ η άμυνα της Μπάγερν έκανε ένα τραγικό λάθος, ο Μαυροπάνος έκλεψε την μπάλα και έδωσε ασίστ στον Φούχριχ που ισοφάρισε. Η χαρά των “Σουηβών”, όμως κράτησε λίγο, καθώς τρία λεπτά αργότερα με ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ, ο Μουσιάλα έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Βαυαρούς. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ντε Λιχτ υπέπεσε σε παράβαση και οι “Σουηβοί” με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιρασί, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Στουτγγάρδης, έφεραν το ματς σε ισορροπία. Έτσι η Μπάγερν συνέχισε για άλλη μία αγωνιστική με “γκέλα”, μετά τις ισοπαλίες με Ουνιόν και Γκλάντμπαχ, παραμένοντας, όμως στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς.

Γκολ: 36′ Τελ, 60′ Μουσιάλα / 57′ Φούχριχ, 90’+1′ Γκιρασί

Κίτρινες: 90’+3′ Ντε Λιχτ, 90’+4′ Σανέ / Σόσα 4′, 60′ Ίτο, 80′ Καρασόρ, 81′ Αντόν

Μπάγερν (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Μαζραουί (Στάνισιτς 61′), Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ, Ντέιβις, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Μουσιάλα (Μανέ 81′), Μίλερ (Τσούπο Μότινγκ 69′), Γκνάμπρι (Γκράβενμπερχ (81′), Τελ (Σανέ 61′).

Στουτγκάρδη (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Μίλερ, Μαυροπάνος (Στένζελ 84′), Αντόν, Ίτο, Κατόμπα, Καραζόρ, Αχαμάντα, Έντο (Έγκλοφ 75′), Σόσα, Τομάς (Φούχριχ 46′), Γκιρασί.

