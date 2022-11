«Ο Ντέιβις δεν θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο 22χρονος αριστερός οπισθοφύλακας της Μπάγερν, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση-νίκη (3-2) απέναντι στην Χέρτα Βερολίνου, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, όπως επιβεβαίωσαν οι Βαυαροί.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στη Χέρτα και αντικαταστάθηκε από τον Ερνάντες. Ο 22χρονος μπακ, έσκισε μία μυϊκή ίνα στον πίσω δεξιό μηρό και δεν θα αγωνιστεί στα επόμενα δύο παιχνίδια της Bundesliga με Βέρντερ και Σάλκε, αλλά όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου, δεν τίθεται θέμα με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ο νεαρός αμυντικός, είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Καναδά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερν:

«Ο 22χρονος μπακ έσκισε μια μυϊκή ίνα στον πίσω δεξιό μηρό του κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας νίκης 3-2 με τη Χέρτα Βερολίνου το Σάββατο. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ δεν κινδυνεύει για τον Καναδό διεθνή».

ℹ️ Alphonso Davies will miss the next two Bundesliga matches, but his participation at the World Cup is not at risk. #FCBayern #MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 6, 2022