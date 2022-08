Η νέα “παιχνιδιάρικη” εμφάνιση της Μπάγερν

Τα αποκαλυπτήρια της τρίτης φανέλας τους έκαναν οι πρωταθλητές Γερμανίας, που βασίζεται στο παραδοσιακό βαυαρικό παιχνίδι τράπουλας “Σάφκοπφ” και περιλαμβάνει τα σύμβολα των χρωμάτων των καρτών βελανίδι (κλαμπ), γρασίδι (μπαστούνι), καρδιά και καμπάνες (διαμάντια) μέσα στους ρόμβους που κάνουν αντίθεση.

Η Μπάγερν Μονάχου παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση της για τη σεζόν 2022-23, με τη νέα φανέλα να είναι ιδιαίτερη, καθώς είναι επηρεασμένη από το γερμανικό παιχνίδι με χαρτιά, γνωστό ως “Σάφκοπφ”.

Ο Τόμας Μίλερ, ο οποίος είναι τόσο ικανός στο να παίζει χαρτιά όσο και στο γήπεδο ποδοσφαίρου, πιστεύει πολύ στη νέα στολή των Βαυαρών: «Η Σάφκοπφ είναι μέρος της Μπάγερν και με μια φανέλα σαν αυτή, η καρδιά της Μπάγερν έρχεται ατού! Θα έχουμε ένα καλό χέρι σε κάθε παιχνίδι».

🤩 Our #UCL shirt, inspired by Bavarian card game Schafkopf! #MiaSanMia

The perfect hand for Europe’s biggest stage. ❤️🏟️

Στον πρόεδρο, Χέρμπερτ Χάινερ, αρέσει επίσης πολύ η νέα εμφάνιση και ως ντόπιος Βαυαρός και παθιασμένος παίκτης του παιχνιδιού “Σάφκοπφ” δηλώνει: «Βρίσκω πολύ γοητευτική την ιδέα ότι οι παίκτες μας θα μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο μια βαυαρική στάση ζωής στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Είναι μια ιδιαίτερη φανέλα, για τους οπαδούς μας στη Βαυαρία και όχι μόνο».

The perfect hand 🌟

Receive a free #FCBayern Schafkopf set with all third shirt orders, while supplies last❗

🛍️ https://t.co/flHAhji8GN#MiaSanMia pic.twitter.com/geeTRBHYVQ

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022