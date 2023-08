Η φανέλα του Κέιν έκανε ρεκόρ πωλήσεων

Η μετακίνηση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους φίλους της Μπάγερν, οι οποίοι αγοράζουν κατά ριπάς την φανέλα του.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε δικό της τον Χάρι Κέιν με τον Άγγλο φορ να προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων των Βαυαρών.

Σύμφωνα με την Bild, η φανέλα του Άγγλου σέντερ φορ, στην πρώτη μέρα κυκλοφορίας της έσπασε όλα τα ρεκόρ σε πωλήσεις τόσο στα καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο, ξεπερνώντας τις 10 χιλιάδες πωλήσεις.//Κ.

Yesterday was a record day for Bayern in terms of income – the club has never made so many sales in one day in shops and online stores. In a single day, the club sold well over 10,000 Harry Kane shirts [@BILD] pic.twitter.com/3XdxK61x2G

