Έσπασε το δάχτυλο ο Τούχελ κατά την ομιλία του στους παίκτες

Η Μπάγερν κατάφερε όχι απλά να επικρατήσει τη Λάτσιο, αλλά και να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

H αναμέτρηση του Μονάχου ήταν εξαιρετικά σημαντική για τους Βαυαρούς όχι μόνο για τους αγωνιστικούς λόγους, αλλά και γιατί η θέση του Τούχελ ήταν εξαιρετικά αμφίβολη σε πρίπτωση αποκλεισμού.

Ο Γερμανός τεχνικός από την αναμέτρηση της Τρίτης αποκόμισε και ένα έξτρα πρόβλημα. Την ώρα που μιλούσε στους παίκτες πριν από το παιχνίδι, έσπασε το δάκτυλο του ποδιού του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που ήταν καθιστός καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν σηκώθηκε καθόλου από τον πάγκο.

Bayern Munich boss Thomas Tuchel broke his toe during his pre-match team talk before their Champions League victory over Lazio on Tuesday 🦶 pic.twitter.com/Dnz0jRZhmC

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2024