«Εκνευρισμένοι στην Μπάγερν με τον Τούχελ»

Εκνευρισμό έχει προκαλέσει ο Γερμανός προπονητής στους ιθύνοντες του βαυαρικού συλλόγου, λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του και της ακατάπαυστης γκρίνιας του για τις μεταγραφές και το ρόστερ της ομάδας.

“Στραβά έκλεισε η μεταγραφική περίοδος για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία δεν αντικατέστησε ποτέ τους Μπέντζαμιν Παβάρ και Ράιαν Γκράβενμπερχ, καθώς η μεταγραφή του Ζοάο Παλίνια από τη Φούλαμ “ναυάγησε”.

Ο Τόμας Τούχελ δεν παρέλειψε να… γκρινιάξει πριν την αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ (2-1) για την έλλειψη ενός εξαριού στο ρόστερ, μία έλλειψη που θα κληθεί να τη λύσει μόνος του, “ψαχουλεύοντας” το εσωτερικό της ομάδας. Η στάση του πρώην προπονητή της Τσέλσι, φέρεται να ενοχλεί πλέον τη διοίκηση των Βαυαρών, σύμφωνα με τη γερμανική “Bild”.

Thomas Tuchel at Sky: „With Benjamin Pavard we have lost a player who can play on two positions!“

➡️ Tuchel made clear that he trusts the quality of his squad. But Tuchel made also clear many times that the squad is too thin.

He wants to speak to #Palhinha in the next days -… pic.twitter.com/lKJLl0gPlK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 2, 2023