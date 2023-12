Προσγειώθηκε στη Γαλλία το “τριφύλλι”

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ”πάτησε” γαλλικό έδαφος για την πρώτη εκ των δύο εκτός έδρας αναμετρήσεων στη ”διαβολοβδομάδα” της Euroleague.

Στη Γαλλία βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι ”πράσινοι” για τον αυριανό (20/12, 20:00) πολύ απαιτητικό αγώνα κόντρα στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η ΚΑΕ μέσω σχετικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέφερε το κλίμα και τα χαμόγελα κόσμου και παικτών της ομάδας κατά τη διάρκεια της πτήσης και της προσγείωσης. //ΜΛ.

