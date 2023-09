Θέλει να τελειώσει την καριέρα του στη Μίλαν ο Κιάερ

Για πάντα “ροσονέρι” θέλει να μείνει ο Δανός κεντρικός αμυντικός, καθώς ελπίζει να αποσυρθεί με τη φανέλα των Μιλανέζων, έχοντας συμπληρώσει 100 συμμετοχές στο ματς με την Ελάς Βερόνα.

Μόνο στη Μίλαν βλέπει το υπόλοιπο της καριέρας του ο Σιμόν Κιάερ. Ο 34χρονος στόπερ δεν είναι πλέον βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα του Στέφανο Πιόλι, αλλά παραμένει ένα πολύτιμο γρανάζι το οποίο διατηρεί τις ισορροπίες στα αποδυτήρια.

Το παρόν συμβόλαιο του Κιάερ λήγει τον Ιούνιο του 2024, αλλά στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η ανανέωση με τη Μίλαν και όχι οι διαπραγματεύσεις με άλλον σύλλογο, σύμφωνα με το “calciomercato”. Στόχος του, δεν είναι άλλος από το να τελειώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στα “ροσονέρι”.

🔝 #Kjaer wants only #ACMilan 🤩 | The Dane wants to retire at the San Siro – Here's the plan for the future 🗓️#ForzaMilan 🔴⚫️https://t.co/66PjaXIubP

— MilanReports (@MilanReportscom) September 27, 2023