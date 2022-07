“Κλείνουν” Καστιγέχο οι “νυχτερίδες”

Στη Βαλένθια του Τζενάρο Γκατούζο όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο 27χρονος Ισπανός εξτρέμ, αποχαιρετώντας τη Μίλαν μετά από τέσσερα διαδοχικά χρόνια παρουσίας σε αυτή.

Σύμφωνα με τον Φαμρίτσιο Ρομάνο, ο Σάμου Καστιγέχο βρίσκεται πολύ κοντά στη Βαλένθια, της οποίας το “τιμόνι” ανέλαβε ο Τζενάρο Γκατούζο, έχοντας όπως όλα δείχνουν συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους με τις “νυχτερίδες”.

Ο 27χρονος Ισπανός “μετακόμισε” στο Σαν Σίρο το 2018, όταν οι “ροσονέρι” τον πήραν από τη Βιγιαρεάλ και αγωνίστηκε για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στην ομάδα. Το συμβόλαιό του μπορεί να λήγει το επόμενο καλοκαίρι, αυτό του 2023, ωστόσο ο Γκατούζο έχει βρει τη “χρυσή τομή” με την πρώην του ομάδα και σήμερα ο Καστιγέχο αναμένεται να φτάσει στην Ισπανία για τα… τυπικά.

