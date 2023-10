Ζαν-Μισέλ Ολά: «Οι κυρώσεις πρέπει να είναι παραδειγματικές»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος της Λυών, Ζαν-Μισέλ Ολά, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τα επεισόδια πριν την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, ζητώντας την τιμωρία των “Μασσαλών”.

Η προγραμματισμένη για το βράδυ Κυριακής (29/10, 21:45) αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λυών στιγματίστηκε από την επίθεση στο πούλμαν των παικτών των φιλοξενούμενων, κάτι που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του προπονητή της Λυών, Φάμπιο Γκρόσο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου, ο Ιταλός τεχνικός τραυματίστηκε στο φρύδι από πέτρα, ενώ το πούλμαν της αποστολής γέμισε από πέτρες και άλλα αντικείμενα που πέταξαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ.

Ο εμβληματικός πρώην πρόεδρος της Λυών, Ζαν-Μισέλ Ολά πήρε θέση για τα τραγικά περιστατικά. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Ολά ζήτησε από την γαλλική ομοσπονδία και τους θεσμούς την επιβολή των κανονισμών και την τιμωρία της Μαρσέιγ. Πιο αναλυτικά: «LFP, FFF, OL, αφήστε αυτή την άδικη κατάσταση να τελειώσει και αφήστε τους κανόνες να εφαρμοστούν στη Μασσαλία, όπως στη Λυών ή στο Μονπελιέ. Υπό ποιες συνθήκες θα μπορέσει ο κ. Λετεξιέρ να διαιτητεύσει»; έγραψε χαρακτηριστικά ο Ολά και πρόσθεσε: «Απόλυτη υποστήριξη για τον Φάμπιο και τους παίκτες μας. Όλοι οι τελευταίοι εκπρόσωποι της LFP από τους αγώνες της OM-OL θα σας πουν ότι αυτά τα περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν και έκανα καταγγελίες που δεν ελήφθησαν υπ’ όψη, επειδή δεν υπήρχαν τραυματισμοί εκείνη την στιγμή. Φτάνει πια, οι κυρώσεις πρέπει να είναι παραδειγματικές».//ΓΘ

@LFP @FFF @OL Que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer monsieur Letexier ? Soutien total à Fabio et à l’OL de tous nos supporters #OL

@LFP @FFF @OL Soutien total à Fabio et nos joueurs: tous derniers délégués LFP du matchs OM OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque!

Trop c trop les sanctions doivent être exemplaires !

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 29, 2023