Στο “τιμόνι” της Μαρσέιγ ο Τούντορ

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του γαλλικού συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιγκόρ Τούντορ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μαρσέιγ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Κροάτης τεχνικός που κάποτε είχε βρεθεί και στο “τιμόνι” του ΠΑΟΚ, μετά τη θητεία του στη Βερόνα, θα αλλάξει και χώρα όπως όλα δείχνουν, καθώς τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα δείχνουν πως έχει συμφωνήσει με τη Μαρσέιγ και μένουν οι… υπογραφές.

Olympique Marseille are closing on the appointment of Igor Tudor as new manager. Former Hellas Verona head coach will replace Jorge Sampaoli. ⚪️🔵 #OM

The agreement is imminent, after negotiations revealed yesterday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022