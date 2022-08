Στέρλινγκ: «Οι συμμετοχές μου στη Σίτι περιορίζονταν»

Στα λεπτά συμμετοχής του που έβλεπε να μειώνονταν, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα που βγάζει τα τελευταία χρόνια η Τσέλσι, στάθηκε σε δηλώσεις του ο Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο 28χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής άφησε το φετινό καλοκαίρι, μετά από μια επταετία, την Μάντσεστερ Σίτι, για να ενταχθεί στους “μπλε” του Λονδίνου.

Στους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει αυτή την απόφαση στάθηκε σε δηλώσεις του στο «SkySports», με κυριότερη την αιτία ότι έβλεπε τις συμμετοχές του και τα αγωνιστικά λεπτά του να μειώνονται στους “πολίτες”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η μετακίνηση ήρθε γιατί ως άτομο προσπαθείς πάντα να πετύχεις πράγματα. Αισθανόμουν πως ο χρόνος συμμετοχής μου στην Τσέλσι περιοριζόταν και δεν μπορείς να σπαταλάς αυτό το χρόνο. Δεν ήθελα το χρόνο μου να ανεβοκατεβαίνει και έτσι έκανα την αλλαγή.

Προσπάθησα να παλέψω για να αλλάξω την κατάσταση αλλά δεν μπορούσα και έτσι ήρθα εδώ”, τόνισε ο Στέρλινγκ, για να προσθέσει: “Η Τσέλσι έχει βρεθεί σε τέσσερις ή πέντε τελικούς τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνει πως είναι ανταγωνιστικοί και ανεβαίνουν με τους νέους ιδιοκτήτες και όλο αυτό βγάζει νόημα».

