Σίτι- Νιούκαστλ στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του εισέρχεται το Κύπελλο Αγγλίας, καθώς σήμερα και αύριο, 16-17 Μαρτίου διεξάγονται οι αναμετρήσεις για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στο πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ», με το FA Cup να είναι πλέον η μοναδική διοργάνωση, στην οποία οι «κόκκινοι διάβολοι» μπορούν να κατακτήσουν φέτος κάποιον τίτλο, την ώρα που οι «ρεντς» θέλουν κάθε… διαθέσιμο τρόπαιο, για να το αφιερώσουν στον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αποχωρεί το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες τίθενται για 15η φορά αντιμέτωπες στο Κύπελλο Αγγλίας, με τους «κόκκινους διαβόλους» να πανηγυρίζουν δέκα φορές την πρόκριση, έναντι τεσσάρων των «κόκκινων».

Στο μεταξύ, η -κάτοχος του τίτλου- Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Νιούκαστλ στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ», στο άλλο ζευγάρι των «8» με ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, και θα επιδιώξει να κάνει ακόμη ένα βήμα για την υπεράσπιση του «στέμματός» της.

Από εκεί και πέρα, Γουλβς και Τσέλσι έχουν το προβάδισμα για πρόκριση στους ημιτελικούς του FA Cup, καθώς φιλοξενούν ομάδες της Championship (Β΄ κατηγορία).

Οι νικήτριες των τεσσάρων προημιτελικών θα κλείσουν… θέση σε ένα από τα πλέον εμβληματικά γήπεδα της υφηλίου για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ το Σαββατοκύριακο 20-21 Απριλίου.

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας

Σάββατο 16 Μαρτίου

Γουλβς-Κόβεντρι

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ

Κυριακή 17 Μαρτίου

Τσέλσι-Λέστερ

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ

The #EmiratesFACup quarter-final TV picks have been selected! 📺

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2024