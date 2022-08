“Πολίτης” ο Ακάντζι

Ο 27χρονος Ελβετός κεντρικός αμυντικός είναι μία… ανάσα από την Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Μάνουελ Ακάντζι πρόκειται να μετακομίσει στο Μάντσεστερ, καθώς η Σίτι τα έχει βρει σε όλα με την Ντόρτμουντ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει με τους “γαλάζιους” τους όρους του συμβολαίου του, με τη μεταγραφή του να τους κοστίζει 17 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα στις επόμενες ώρες ο Ακάντζι αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με το μόνο που απομένει να είναι η ανακοίνωση του από την ομάδα του Μάντσεστερ. Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, δεν πρόκειται να αποχωρήσει κάποιος κεντρικός αμυντικός από το ρόστερ του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Manuel Akanji to Man City, here we go! Full agreement completed with BVB on Tuesday night, contracts are being prepared right now. €17m fixed fee. 🚨🔵 #MCFC

Akanji has agreed personal terms and he will complete medical tests in the next hours.

NO centre backs will leave City. pic.twitter.com/WSpqOrzpUe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022