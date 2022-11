Ομάδα 7ης κατηγορίας ζήτησε δανεικό τον Χάαλαντ για τη διακοπή του Μουντιάλ!

Ο 22χρονος σταρ της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί έναν εκ των μεγάλων απόντων από το Παγκόσμιο Κύπελλο και η… θαρραλέα Άστον Γιουνάιτεντ θέλησε να τον κρατήσει ενεργό ποδοσφαιρικά.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα παραμείνει ανενεργός μέχρι το τέλος του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ωστόσο η… θαρραλέα Άστον Γιουνάιτεντ προτάθηκε να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για το εν λόγω διάστημα.

Η ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία της Αγγλίας, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, πως προσέγγισε τους “πολίτες”, προκειμένου να ζητήσει δανεικό τον Νορβηγό επιθετικό για όσο διαρκέσει η αγωνιστική δράση στο Κατάρ.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε η ανακοίνωσή της: «Με τους πρωταθλητές Αγγλίας να μην έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, προσεγγίσαμε τους γείτονές μας στο Έτιχαντ προκειμένου να διατηρήσουμε τον Χάλαντ σε καλή φυσική κατάσταση κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πιστεύουμε ότι θα ταιριάξει καλά στην ομάδα μας».//

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 – 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy

— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022