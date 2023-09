Μάντσεστερ Σίτι – Ίντερ: Οι μόνες με το απόλυτο…

Οι δύο φιναλίστ του τελικού Champions League της σεζόν που μας πέρασε, είναι οι μόνες που πλέον παραμένουν αήττητες και μάλιστα με το απόλυτο σε νίκες για την τρέχουσα σεζόν, στο πλαίσιο των εγχώριων πρωταθλημάτων τους.

Μετά και τη χθεσινή ήττα της Ρεάλ από την Ατλέτικο στο μαδριλένικο ντέρμπι με 3-1, δύο ομάδες απέμειναν από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που όχι μόνο δεν έχουν γνωρίσει ήττα στα πρώτα τους ματς, αλλά έχουν καταφέρει να “πάρουν το τρίποντο” σε όλα εξ΄ αυτών. Ο λόγος φυσικά για δύο από τις καλύτερες ομάδες της περσινής αγωνιστικής σεζόν, όσον αφορά τουλάχιστον στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όπου κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Η Μάντσεστερ Σίτι λοιπόν με 6/6 νίκες, εκμεταλλεύτηκε το σχετικά βατό πρόγραμμα που είχε και ξεκίνησε άριστα τη σεζόν, ανέβηκε από νωρίς στην κορυφή της Premier League. Οι “πολίτες” νίκησαν στην πρεμιέρα εύκολα με 0-3 τη Μπέρνλι ενώ στη δεύτερη αγωνιστική επικράτησαν με 1-0 της Νιουκάστλ. Στη συνέχεια, δυσκολεύτηκαν όμως έκαμψαν την αντίσταση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1-2) ενώ συνέτριψαν με 5-1 τη Φούλαμ.

Ακολούθως, πέρασαν νικηφόρα με 1-3 από το Λονδίνο και την έδρα της Γουέστ Χαμ ενώ στην πιο πρόσφατη τους αναμέτρηση νίκησαν εντός έδρας με 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η επόμενη αποστολή για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι στην έδρα της Γουλβς και ο στόχος είναι φυσικά το 7/7. Αντίστοιχα, η Ίντερ με 5/5 νίκες, μπήκε και αυτή δυνατά στη σεζόν και έχει αρχίσει ήδη να κτίζει διαφορά από τους διώκτες της.

Στην πρεμιέρα της Serie A οι “νερατζούρι” επικράτησαν εντός έδρας με 2-0 της Μόντσα ενώ με το ίδιο σκορ νίκησαν και στην έδρα της Κάλιαρι. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ευρείες νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα (4-0) και Μίλαν (5-1)! Τέλος, η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι πέρασε νικηφόρα με 0-1 από την έδρα της Έμπολι, ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Σασουόλο στοχεύοντας και αυτή στο δικό της απόλυτο 6/6. //ΠΜ

