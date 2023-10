Κορυφαία ομάδα στους άνδρες η Σίτι και στις γυναίκες η Μπαρτσελόνα

Οι “πολίτες” και οι “Μπλαουγκράνα” τράβηξαν τα βλέμματα στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, καθώς πήραν το βραβείο των κορυφαίων ομάδων σε ανδρικά και σε γυναικεία τμήματα αντίστοιχα.

Οι δυο ομάδες που… έλαμψαν περισσότερο από κάθε άλλη τη σεζόν 2023, ήταν η Μάντσεστερ Σίτι στους άνδρες, αλλά και η Μπαρτσελόνα στις γυναίκες.

Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!

Οι “πολίτες” για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησαν το σχετικό αυτό βραβείο, κατακτώντας το νταμπλ στην Αγγλία και το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ενώ οι “Μπλαουγκράνα” είχαν την καλύτερη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο στην Ισπανία, αλλά και το Champions League.//Γ.

Our very first winner! FC Barcelona Femeni is the women club of the year! Congrats,@FCBfemeni

💙📷 #clubdelannée #ballondor📷 pic.twitter.com/eFexeMJCsj

