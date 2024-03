Η Σίτι των ρεκόρ

Έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά το “εισιτήριο” για την οκτάδα του Champions League από το πρώτο ματς στην Κοπεγχάγη (3-1), οι “πολίτες” νίκησαν την Τετάρτη (6/3) για δεύτερη φορά τους πρωταθλητές Δανίας με το ίδιο σκορ και έγραψαν ιστορία στα ευρωπαϊκά Κύπελλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την “Opta Stats Perform”, εταιρία που επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία του Professional League, σε σύγκριση με τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη και στην Αμερική, η Σίτι είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων που πετυχαίνει τρία ή περισσότερα γκολ σε εννέα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια.

9 – Manchester City are the first side in major European competition history to score 3+ goals in nine consecutive home matches. Powerful. pic.twitter.com/m87KMD9K89

Επιπλέον, είναι η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει 10 διαδοχικούς αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Επίσης, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει επικρατήσει στα 28 από τα 30 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 12 στη σειρά.

Είναι, τέλος, μόλις η δεύτερη ομάδα που έχει 30 και πάνω συνεχείς εντός έδρας αγώνες χωρίς ήττα στη διοργάνωση, μετά την Μπαρτσελόνα, που έχει το ρεκόρ των 38 αγώνων στο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος του 2013-Νοέμβριος του 2020.//Λ.

30 – Manchester City have won 28 of their last 30 home games in the UEFA Champions League (D2), including their last 12 in a row. They are the second side to go 30+ consecutive home matches without defeat in the competition, after Barcelona (38, Sep 2013 to Nov 2020). Dominant. pic.twitter.com/fF5ionJmg9

— OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2024