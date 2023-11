Η ασίστ του Ντε Μπρόινε στον Ντρέικ

Ο Βέλγος σταρ της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να διευρύνει το φάσμα δεξιοτήτων του, καθώς είχε τη δική του συνεισφορά σε νέο τραγούδι του Καναδού ράπερ, εκτελώντας χρέη… στιχουργού!

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί πλήρως η βαριά θλάση στον ιγνυακό τένοντα που υπέστη, φαίνεται πως έχει άπλετο χρόνο για να ανακαλύψει – ή και να εξελίξει – τα ταλέντα του εκτός αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός απέδειξε πως ακόμα και όταν δεν αγωνίζεται, βρίσκει και πάλι τρόπο να μοιράσει… ασίστ! Παραλήπτης του αυτή τη φορά ήταν ο 37χρονος ράπερ, Ντρέικ, ο οποίος είχε την τιμή το νέο του τραγούδι “Wick Man” να έχει την υπογραφή του Βέλγου.

Ο άσος της Σίτι λοιπόν, έγραψε στίχους για το εν λόγω τραγούδι, το οποίο έχει ήδη ανέβει στις σχετικές μουσικές πλατφόρμες. Η συνεργασία αυτή, πιστοποιεί και τη φιλική σχέση που έχουν τα τελευταία χρόνια Ντε Μπρόινε και Ντρέικ.//ΠΜ

👀🎶 According to Spotify, Kevin De Bruyne is one of the writers for Drake’s new track ‘Wick Man’…

Even when he’s not playing he still finds a way to assist someone 😅 pic.twitter.com/cmPC9nhjI1

— CentreGoals. (@centregoals) November 17, 2023