Γκουαρδιόλα: «Δε φεύγω από τη Σίτι αν δεν πάρω Champions League»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου για τη διετή ανανέωσή του, πως δε σκοπεύει να αποχωρήσει από τους “πολίτες” αν πρώτα δεν κατακτήσει το τρόπαιο με τα “μεγάλα αυτιά”.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2025 και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στη μπλε πλευρά του Μάντσεστερ, μέχρι να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League.

Ο Καταλανός τεχνικός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Το παραδέχομαι, είναι το τρόπαιο που θέλουμε και η εποχή μου στον σύλλογο δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν τον κερδίσουμε. Όμως αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ανανέωσα», δήλωσε αρχικά.

«Όσο είμαι εδώ θα κάνω τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Είναι το τρόπαιο που δεν έχουμε και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το κατακτήσουμε. Αργά ή γρήγορα η Σίτι θα πάρει το Champions League».//

🗣️ “I admit that it is the trophy that we want and my period here won’t be complete if we don’t win it but it’s not the only reason why I extended my contract.”

Pep Guardiola on the UEFA Champions League playing a part in his decision to stay at Manchester City. 🏆 pic.twitter.com/iDKJkLBOa8

— Football Daily (@footballdaily) December 21, 2022