Έτοιμος να ανανεώσει ο Γκουαρδιόλα

Ο Καταλανός προπονητής φέρεται να ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις προχωρημένες συζητήσεις που είχε με την Μάντσεστερ Σίτι για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με το “The Athletic”, οι “πολίτες” έφτασαν σε συμφωνία αναφορικά με την ανανέωση του ενεργού συμβολαίου τους με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Η νέα συμφωνία θα διαρκέσει έως και το καλοκαίρι του 2025. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με όσα έλεγε ο 51χρονος το τελευταίο έτος, για πιθανή αποχώρησή του. Πλέον, μένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την οριστικοποίηση του γεγονότος.

Το δημοσίευμα:

