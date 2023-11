Επιστροφή Χάαλαντ κόντρα στην Λίβερπουλ

Ένας τεράστιος πονοκέφαλος φεύγει από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού ο Νορβηγός αστέρας του ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο και θα δώσει το “παρών” με τους “Ρεντς”, το Σάββατο (25/11, 14:30).

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι είδε το απουσιολόγιό του να μικραίνει, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ταλαιπωρείται πλέον από τον τραυματισμό που αποκόμισε κόντρα στα Νησιά Φερόε και θα μπορέσει να αγωνιστεί στο ντέρμπι, κόντρα στην Λίβερπουλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νορβηγός δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2024. Σκοπός αυτής του της αποχής είναι να μην ρισκάρει να συμβεί κάτι απρόοπτο και δυσάρεστο, συνάμα.

Για την ιστορία, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί πλέον να μην έχει την… έννοια του Χάαλαντ, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών δεν σταματούν να του χτυπούν την πόρτα. Στην διάθεσή του δεν έχει τους Ντε Μπρόινε, Στόουνς, Ακέ, Γκόμεθ, Νούνες, ενώ αμφίβολοι είναι και οι Κόβασιτς, Έντερσον που αποκόμισαν προβλήματα στο παιχνίδι με την Τσέλσι.//ΓΚ

🔵🇳🇴 🚨Understand Erling Haaland’s injury is not serious and he will be fit for City vs Liverpool.

Haaland will not risk to play vs Scotland after his problem but he’ll be regularly back for Man City. pic.twitter.com/Nu0T6Eawrf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2023