Επέστρεψε στους “Πολίτες” ο Μαρέσκα

Σήμερα Τρίτη (5/7), η Μάντσεστερ Σίτι επισημοποίησε την επιστροφή του 42χρονου προπονητή και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, ως μέλος του προπονητικού τιμ του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Πρωταθλήτρια Αγγλίας ενέταξε στο προπονητικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρντιόλα τον Ιταλό, έπειτα από την ολιγόμηνη παρουσία του στον πάγκο της Πάρμα.

Ο Έντσο Μαρέσκα, οδήγησε τη δεύτερη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι στον τίτλο τη σεζόν 2020-2021 μέχρι που αποχώρησε το Μάιο του 2021 για να επαναπατριστεί και να αναλάβει την Πάρμα. Το πέρασμά του ήταν σύντομο δεδομένου πως το Νοέμβρη αποχώρησε από τους “Τζιαλομπλού”.

Στους “Πολίτες” θα αναπληρώσει το κενό του Ροδόλφου Μπορέλ που αναβαθμίστηκε σε βοηθός του Πεπ αντί του Χουάνμα Λίγιο.

We are delighted to announce that Enzo Maresca has returned to the Club as part of Pep Guardiola’s backroom staff! 🙌

⬇️ READ MORE ⬇️

— Manchester City (@ManCity) July 5, 2022