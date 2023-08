Διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις για Πακετά

Προς “ναυάγιο” οδηγείται η μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού χαφ στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Γουέστ Χαμ έχουν παύσει.

Όσο πάει και απομακρύνεται από τη μετακόμισή του στο Μάντσεστερ ο Λούκας Πακετά.

Μετά τον τραυματισμό του Κέβιν Ντε Μπρόινε στο ματς με τη Μπέρνλι, οι πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης αφοσιώθηκαν στο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τα “σφυριά”, ώστε να ντυθεί ο 25χρονος στα χρώματα της Σίτι και να αντικαταστήσει τον Βέλγο.

Ο Βραζιλιάνος επιτελικός μέσος τα βρήκε με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, όχι όμως και η Γουέστ Χαμ η οποία αρνήθηκε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που προσέφεραν οι “πολίτες”.

Οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζονται, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο και όσο δεν γίνεται κάποια νέα κίνηση από τη Μάντσεστερ Σίτι, τόσο συλλέγονται οι πιθανότητες ο Πακετά να συνεχίσει με τα “σφυριά” για τη σεζόν 2023/24.//ΓΑ

Lucas Paquetá deal, now on the verge of collapsing. 🚨🔵⛔️🇧🇷 #MCFC

Negotiations currently off between Manchester City and West Ham. pic.twitter.com/uE8LAzGGEc

