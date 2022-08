Άνοιξε λογαριασμό στην Πρέμιερ Λιγκ ο Χάλαντ (video)

Ο Νορβηγός επιθετικός κέρδισε πέναλντι, ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έκανε το 1-0, ανοίγοντας το σκορ για τη Σίτι κόντρα στην Γουέστ Χαμ, στην πρεμιέρα των “Πολιτών” στο αγγλικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2022-23.

Μια τελική και 36 λεπτά αγώνα ήταν αρκετά, ώστε ο Έρλινγκ Χάλαντ να ανοίξει λογαριασμό με τους ”Πολίτες” στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Νορβηγός επιθετικός, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Γκουντογκάν, τσίμπησε την μπάλα στην περιοχή, ο Αρεολά του έκανε πέναλτι, ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη και ευστοχώντας από την άσπρη βούλα πέτυχε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

🔵⚪️ GOAL!

Erling Haaland sends #ManchesterCity in front from the penalty spot

West Ham United 0 – [1] Man. City#WHUMCI | #MCFC

pic.twitter.com/hK80CdhIEN

— Goal Replays (@footygolazos) August 7, 2022