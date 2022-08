Ανατροπή-νίκης με χατ τρικ Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο από την Κρίσταλ Πάλας, κατάφερε στο δεύτερο μισό, όμως, να σημειώσει τέσσερα γκολ και να ανατρέψει την κατάσταση, επιστρέφοντας στις νίκες με τελικό σκορ 4-2.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ, το σύνολο του Πεπ καθάρισε συνοπτικά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με τελικό σκορ να είναι το 4-2. Ο Έρλινγκ Χάλαντ σημείωσε τρία γκολ, το πρώτο του χατ-τρικ στην Premier League, δίνοντας το τρίποντο στη ομάδα του, ξεσηκώνοντας το “Έτιχαντ”, ενώ “γκρέμισε” την αντίσταση της αξιόμαχης, πάντως, Κρίστα Πάλας.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Πάλας κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή στο 4ο λεπτό, ο Έζε το εκτέλεσε, με τη μπάλα να βρίσκει στον αγκώνα του Στόουνς και να καταλήγει στα δίχτυα, βάζοντας από νωρίς τους “πολίτες” με την… πλάτη στον τοίχο. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι… ξύπνησαν, προσπάθησαν να απαντήσουν με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πιάνει κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ που όμως πέρασε άουτ. Η Κρίσταλ Πάλας όμως, υπνώτισε και πάλι την άμυνα των “Πολιτών”, με τον Άντερσεν να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 20′, με τη Σίτι να μην έχει βρεθεί σ’ αυτή τη θέση, δηλαδή να χάνει 2-0 στην έδρα της στα πρώτα 20′ τα τελευταία 12 χρόνια. Λίγα λεπτά αργότερα, οι “αετοί” έκαναν το 3-0 όμως το γκολ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ του Αγιού, που ήταν αυτός που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, οι “γηπεδούχοι” πίεσαν, έψαξαν να βρουν το γκολ, για να μειώσουν το σκορ, με τις ευκαιρίες των Χάαλαντ, Φόντεν και Κανσέλο να μην μετουσιώνονται σε γκολ.

Στο δεύτερο μισό το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένο να ανατρέψει την κατάσταση και “κυνικά”, καθάρισε την Πάλας με 4-2. Την αρχή έκανε ο Μπερνάρντο Σίλβα στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης δίνοντας το… έναυσμα στην Σίτι. Στη συνέχει ο Χάαλαντ πήρε το “όπλο” του και με το πρώτο του Χατ-τρικ κατάφερε να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του Μάντσεστερ, η οποία… καρδιοχτύπησε. Το 2-2 έκανε ο Νορβηγός επιθετικός στο 62′ μετά από ασίστ του Φόντεν, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα έδωσε κεφάλι στο σκορ στους “γαλάζιους”. Μετά από μία αναμπουμπούλα στην περιοχή των “αετών” ο Στόουνς με μία… στραβοκλωτσιά, βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Χάαλαντ, ο οποίος δεν μπορούσε να αστοχήσει από αυτό το σημείο. Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκουντογκάν να κάνει… μάγκα τον 22χρονο στράικερ, καθώς του πέρασε μία φοβερή κάθετη και εκείνος σημείωσε το τελικό 4-2. Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες, καταφέρνοντας να πετύχει τέσσερα γκολ στο δεύτερο μέρος και να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

