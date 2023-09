Το μήνυμα του Ράσφορντ μετά το τροχαίο: «Είμαι καλά παιδιά»

Ο Άγγλος άσσος στάθηκε άτυχος μετά τον αγώνα με τη Μπέρνλι το Σάββατο (23/9), καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τη Rolls-Royce του. Ωστόσο, η αγωνία των φιλάθλων δεν κράτησε πολύ, καθώς χθες (24/09) το μεσημέρι ο ίδιος τους ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Μπορεί οι “κόκκινοι διάβολοι” να έφυγαν με το “τρίποντο” από το Τερφ Μουρ χάρη στο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες, όμως το φινάλε της ημέρας δεν έκλεισε με τον ιδανικό τρόπο για τον Μάρκους Ράσφορντ. Το νούμερο 10 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας του, επιβιβάστηκε στη Rolls-Royce του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. Ευτυχώς όμως κανένας δεν τραυματίστηκε, ενώ ο ποδοσφαιριστής έσπευσε να δει εάν η έτερη οδηγός ήταν καλά στην υγεία της αφότου συνέβη το ατύχημα.

Marcus Rashford crashed his Rolls-Royce after the game with Burnley last night.

Luckily he escaped injury. 🙏pic.twitter.com/WwZy96NWTQ

— Football Away Days (@FBAwayDays) September 24, 2023