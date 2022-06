Το καλύτερο γκολ της σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Νέο βραβείο κατέκτησε ο ηγέτης των «Κόκκινων Διαβόλων».



Το πρώτο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα με την Τότεναμ τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε ως το καλύτερο της φετινής σεζόν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο αστέρα των «Κόκκινων Διαβόλων» να κατακτά ακόμη ένα σημαντικό βραβείο.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μάλιστα, ο «CR7» είχε σημειώσει χατ-τρικ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με 3-2

✌ An awards double for @Cristiano!

Sir Matt Busby Player of the Year ☑

Goal of the Season 🆕#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2022