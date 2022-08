«Θα… τρέχετε μέχρι να τους φτάσετε»

Η αποκαρδιωτική εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει έξαλλο τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος σαν τιμωρία στη σημερινή (14/8) προπόνηση, έβαλε τους παίκτες του να τρέξουν 13.8 χιλιόμετρα παραπάνω, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά των παικτών της Μπρέντφορντ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ καλείτε να ανατρέψει μία κατάσταση, η οποία δείχνει… άρρωστη. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα που θα μπορούσε, καθώς έχει ηττηθεί στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ και μάλιστα από τη Μπρέντφορντ διασύρθηκε με 4-0. Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του αγγλικού πρωταθλήματος, έχασε στο “Ολντ Τράφορντ”, από τη Μπράιτον με 2-1. Τα… μαύρα σύννεφα έχουν “μαζευτεί” από νωρίς στο Μάντσεστερ και το “καψόνι” του Ολλανδού τεχνικού στους ποδοσφαιριστές του σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστο.

Μάλιστα η έξτρα προπόνηση, προγραμματίστηκε έκτακτα από τον Τεν Χαγκ, ο οποίος “έκοψε” το ρεπό των παικτών του και τους μετέφερε στο Κάρινγκτον, προκειμένου να καλύψουν την απόσταση των 13.8 χιλιομέτρων. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος, καθώς είναι η διαφορά από τα συνολικά μέτρα που… κατάπιαν οι ποδοσφαιριστές της Μπρέντφορντ. Πιο συγκεκριμένα οι “μέλισσες” έτρεξαν 109.4 χιλιόμετρα σε σχέση με τα 95.6 των “κόκκινων διαβόλων”. Το κλίμα στο Μάντσεστερ είναι… βαρύ και ασήκωτο, με πολλά θέματα να είναι στα “άκρα”, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο “Ολντ Τράφορντ” για την τρίτη αγωνιστική.

Erik ten Hag wanted to make Manchester United players run 13.8 kilometres (8.5 miles) during their exercises in their extra training session today. Brentford players ran 13.8 kilometres more than them yesterday. Distance covered yesterday: Brentford 109.4km United 95.6km.

