Τεν Χαγκ: «Είμαι χαρούμενος με το υπάρχον ρόστερ»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για τις πολλές απουσίες που πρέπει να διαχειριστεί, εμμένοντας στο ότι είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ του.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” ταξιδεύουν στο Λονδίνο για την αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ το Σάββατο (23/12, 14:30) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για την τελική αποστολή και την αρχική ενδεκάδα.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν από τον αγώνα, ο Έρικ Τεν Χαγκ ρωτήθηκε για την επερχόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και για το πώς θα καλύψει η ομάδα του τις αδυναμίες του ρόστερ.

Ο Ολλανδός ήταν κάθετος όμως και απάντησε:

«Είμαι χαρούμενος με το υπάρχον ρόστερ, απλώς έχουμε πολλούς μη διαθέσιμους παίκτες. Όταν επιστρέψουν οι Κασεμίρο, Λισάντρο Μαρτίνεθ και Μέισον Μάουντ, θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί».

🔴 Ten Hag on January signings: “I’m happy with the current squad. We just had too many players not available”.

“When players are back as Casemiro will be back, Martinez will be back, Mason Mount will be back… we will be much stronger after the window”. pic.twitter.com/QVnsjY6kTL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023