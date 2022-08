Τεν Χαγκ: «Ανεπίτρεπτο αυτό που έκανε ο Κ. Ρονάλντο»

Δημόσια θέση κατά του Πορτογάλου σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ο προπονητής της ομάδας, με αφορμή την πρόωρη αποχώρησή του από το “Ολντ Τράφορντ” την ημέρα του φιλικού με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Μιλώντας στο Ολλανδικό δίκτυο “Viaplay Sport” ο Έρικ Τεν Χαγκ τα… έχωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 52χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι είναι ανεπίτρεπτο να αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής από το γήπεδο πριν την ολοκλήρωση ενός αγώνα, ακόμα και φιλικού. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες του, ανεξαρτήτως… ονόματος. “Είμαστε όλοι μια ομάδα, επομένως είσαι υποχρεωμένος να μένεις έως το τέλος” είπε κλείνοντας το θέμα ο προπονητής των “κόκκινων διαβόλων”. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ποιος είναι το αφεντικό στα αποδυτήρια, αλλά ταυτόχρονα και την αυστήροτητά του σε θέματα πειθαρχίας.

Δείτε όσα είπε:

Erik ten Hag gaat in op het gedrag van Cristiano Ronaldo. Net als andere spelers ging hij afgelopen weekend na de rust naar huis toe. Hoe gaat de trainer van Manchester United hiermee om?⁰

Het hele interview is later te zien in de Viaplay-uitzendingen van de Premier League. 🙌 pic.twitter.com/gIFJcL8QQE

— Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 3, 2022