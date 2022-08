Στο “Όλντ Τράφορντ” ο Κασεμίρο

Το νέο απόκτημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βρεθεί σήμερα (22/8) στο “Θέατρο των Ονείρων”, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα απέναντι στη Λίβερπουλ, ενώ θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ομάδα.

Ο Κασεμίρο θα βρεθεί σήμερα στο Μάντσεστερ και το “Όλντ Τράφορντ”, με σκοπό να ζήσει από κοντά τον… παλμό του μεγαλύτερου ντέρμπι της Αγγλίας και να πάρει μία “εικόνα” για τους οπαδούς της νέας του ομάδας. Μετά τον συγκινητικό του αποχαιρετισμό στην Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε το αεροπλάνο και ταξίδεψε στην Αγγλία, καθώς θα ανακοινωθεί και επίσημα από τα μεγάφωνα του γηπέδου, πριν την έναρξη του αγώνα. Οι οπαδοί των “μπέμπηδων” υποδέχτηκαν… θερμά τον νέο ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τη “βασίλισσα” και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη παρουσίαση του 30χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού μέσου από το σύλλογο. Τις επόμενες μέρες ο Κασεμίρο θα μπει κανονικά στις προπονήσεις της Γιουνάιτεντ και θα μπορεί ο Έρικ Τεν Χαγκ να τον υπολογίζει ενόψει της δύσκολης συνέχειας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Δείτε την άφιξη του Κασεμίρο:

Casemiro has arrived at Old Trafford.#MUFC pic.twitter.com/BuW4SjLrzK

— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) August 22, 2022