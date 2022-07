Στην αποστολή της “Μπάρτσα” για ΗΠΑ ο Ντε Γιονγκ

Παρά το γεγονός πως ο σύλλογος επιθυμεί την αποχώρησή του, ο Ολλανδός αρνείται κατηγορηματικά να φύγει, με τον Τσάβι να τον περιλαμβάνει κανονικά στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου, με την Μπαρτσελόνα να έχει δώσει τα… χέρια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την παραχώρησή του, με το ποσό των 75+10 εκατομμυρίων ευρώ.

Είχε προηγηθεί η τετ-α-τετ συζήτηση με τον Τσάβι, ο οποίος του ξεκαθάρισε πως τον εκτιμά σαν παίκτη, όμως το οικονομικό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον σύλλογο, με τον ίδιο να κατέχει ένα συμβόλαιο που τον επιβαρύνει πολύ.

Ο παίκτης συνεχίζει να μη δέχεται να αποχωρήσει, με τον Τσάβι να τον συμπεριλαμβάνει κανονικά στην αποστολή των “μπλαουγκράνα” για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στις ΗΠΑ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ, Όσκαρ Μινγκέθα, Σαμουέλ Ουμτιτί, Ρίκι Πουτζ, και Νέτο, με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, Ματέου Αλεμάνι, να ξεκαθαρίζει σε όλους ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα από την ομάδα.

