Σαλιχάμιτζιτς: «Δεν θέλει τον Κ. Ρονάλντο η Μπάγερν»

Σε πλήρη διάψευση των δημοσιευμάτων που συνέδεαν τους πρωταθλητές Γερμανίας με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών.

Κανένα θέμα μεταξύ της Μπάγερν και του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν υπάρχει σύμφωνα με τον Χασάν Σαλιχάμιντζιτς. Ο 45χρονος, μιλώντας στο “Sky Sports”, ξεκαθάρισε πως τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγω για θετική ανταπόκριση της ομάδας του στο “κάλεσμα” του Πορτογάλου δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Η ομάδα του Ζούλιαν Νάγκελσμαν εστιάζει στην καλοκαιρινή της προετοιμασία και την υπόθεση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μόλις λίγα 24ωρα μετά την απόκτηση του Σαντιό Μανέ.

❗️News #Ronaldo: Due to the rumors Hasan Salihamidzic told us exclusively for Sky: "Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, the rumor that is circulating is a rumor that has no truth in it." @SkySportDE @Sky_Marc @Cristiano #TransferUpdate🟨🇵🇹

