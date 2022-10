“Κόπηκε” ο Ρονάλτο για το ντέρμπι με την Τσέλσι

Οι “κόκκινοι διάβολοι” άφησαν εκτός αποστολής τον Πορτογάλο σούπερ σταρ ενόψει του δύσκολου παιχνιδιού με τους “μπλε” με τη μορφή τιμωρίας.



Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το παιχνίδι με την Τσέλσι, καθώς ο Πορτογάλος σταρ θα τιμωρηθεί από τους “κόκκινους διαβόλους” για την αποχώρησή του από το γήπεδο πριν τη λήξη του αγώνα με την Τότεναμ. Μάλιστα, ο αγγλικός σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί την απουσία του CR7 χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο λόγος.

Η σχέση του Έρικ Τεν Χαγκ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να μην βρίσκεται στα… καλύτερά της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες της “Daily Mail”, ο Πορτογάλος αρνήθηκε να περάσει ως αλλαγή στο ματς με τους “πετεινούς”, που η ομάδα του επικράτησε με 2-0 και πλέον προπονείται ατομικά.

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC

“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2022