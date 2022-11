“Χάος” στο Μάντσεστερ: Έξαλλοι Τεν Χαγκ και παίκτες με τον Ρονάλντο

Η περιβόητη συνέντευξη του Πορτογάλου σούπερ σταρ, πέρα από κακό στην εικόνα του, φέρεται να έχει προκαλέσει και την οργών του προπονητή, των παικτών αλλά και της διοίκησης των “κόκκινων διαβόλων”.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του “Sky Sports”, Καβέχ Σολεκόλ, το κλίμα στο “Ολντ Τράφορντ” μπορεί να χαρακτηριστεί… τεταμένο το λιγότερο. Άπαντες στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έξαλλοι με τα όσα είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη που παραχώρησε. Μάλιστα, το ρεπορτάζ από την Αγγλία αναφέρει πως κανείς δεν γνώριζε την πρωτοβουλία που πήρε ο 37χρονος. Ο Έρικ Τεν Χαγκ και οι ποδοσφαιριστές του φέρονται να ενημερώθηκαν ενώ ετοιμάζονταν για την πτήση της επιστροφής από το Λονδίνο.

Erik Ten Hag and Manchester United players are extremely disappointed with the manner and timing of Cristiano Ronaldo's interview. Club only found out about the interview as they were preparing to fly back from London this evening after the Fulham game. 1/3 — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 14, 2022

Υπενθυμίζουμε ότι οι “κόκκινοι διάβολοι” αγωνίστηκαν χθες το απόγευμα κόντρα στη Φούλαμ για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Η επικράτηση με 2:1 χάρη στο γκολ του Γκαρνάτσο στις καθυστερήσεις μάλλον ξεχάστηκε γρήγορα. Πάντως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ρονάλντο ενημερώθηκε την Πέμπτη πως δε θα είναι βασικός στο “Κρέιβεν Κότατζ”. Αυτή είναι πιθανότατα μια απόφαση του Τεν Χαγκ που προήλθε από τις συνεχόμενες μέτριες εμφανίσεις του Πορτογάλου. Ωστόσο ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα δήλωσε… άρρωστος και “μη διαθέσιμος” για τον αγώνα.

Manchester United are likely to now consider all their options regarding Ronaldo. Management and players don't understand why he has said what he has said. They are hugely disappointed that he would disrespect the club, his manager and teammates in this way. 2/3 — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 14, 2022

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να εξετάσει όλα τα σενάρια. Ένα εξ’ αυτών είναι φυσικά και η πρόωρη απομάκρυνσή του. Το αν αυτό θα γίνει μέσω πώλησης ή αποδέσμευσης είναι άγνωστο. Πάντως, θεωρείται απίθανο ο Τεν Χαγκ να δεχθεί πίσω τον “CR7” ακόμα κι απολογηθεί. Είναι γνωστό ότι ο Ολλανδός τεχνικός είναι πολύ αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας και σίγουρα δε θα κάτσει με “σταυρωμένα” τα χέρια, όπως όσες φορές ο Ρονάλντο αρνήθηκε να μπει σε αγώνα ως αλλαγή, ή έφυγε από το γήπεδο πριν το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.