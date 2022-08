“Ανέβηκε” στα 100 εκατομμύρια η Γιουνάιτεντ για Άντονι

Πολύ κοντά στη μεγάλη συμφωνία για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού του Άγιαξ βρίσκονται οι “κόκκινοι διάβολοι”, μετά τη νέα βελτιωμένη πρόταση που φέρονται να κατέθεσαν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται έτοιμη να κάνει το “χατίρι” του Έρικ Τεν Χαγκ και να φέρει στο «Ολντ Τράφορντ» τον Άντονι. Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο αγγλικός σύλλογος ανέβασε την προσφορά του στη διοίκηση του “αίαντα” στα 100 εκατομμύρια ευρώ και πλέον η συμφωνία μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Μετά τους Μαλάσια και Λισάντρο Μαρτίνες η αγγλική ομάδα θα προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή από την Ολλανδία το φετινό καλοκαίρι, υπογράφοντας έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί διακαή πόθο του προπονητή της.

Manchester United are really close to signing Antony! Ajax finally accepted to negotiate on the fee and add-ons structure to reach €100m. Talks will continue later today. 🚨🔴 #MUFC

No full agreement in place yet but United feel they’re finally close.

Antony, pushing to leave. pic.twitter.com/q6mOizis6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022