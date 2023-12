Προπονητής του μήνα ο Τεν Χαγκ | Κορυφαίο γκολ το… ψαλίδι του Γκαρνάτσο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ”έκλεψε” την παράσταση στα βραβεία της Premier League για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς μετά τον MVP, Χάρι Μαγκουάιρ, ο τεχνικός των ”κόκκινων” αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής, ενώ το απίθανο τέρμα του νεαρού εξτρέμ κατέκτησε την κορυφή στη σχετική ψηφοφορία.

Η Premier League μετά την ανακοίνωση για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του Νοεμβρίου, με νέα ανακοίνωση, η διοργανώτρια Αρχή γνωστοποίησε και τους νικητές στα άλλα δύο βραβεία του μήνα.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής του μήνα, εξαργυρώνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι σε Φούλαμ, Λούτον και Έβερτον. Αυτό είναι το τρίτο βραβείο που παίρνει ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ, αφού το είχε κατακτήσει τον Σεπτέμβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο του 2023.

Your @BarclaysFooty Manager of the Month is Erik ten Hag 👹 @ManUtd | #PLAwards pic.twitter.com/dAfBa1OyXG

Ενώ, με τη σειρά του ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο βραβεύτηκε με το βραβείο του κορυφαίου γκολ του Νοεμβρίου, κατακτώντας το με το… τρομερό ψαλιδάκι στον αγώνα κόντρα στην Έβερτον.//ΜΛ.

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿

And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5

— Premier League (@premierleague) December 8, 2023